Technogym, crescita a doppia cifra per ricavi e redditività nel primo semestre

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella fornitura di tecnologie, servizi e prodotti di design per il settore Fitness e Wellness, ha chiuso il2025 conconsolidati pari a 458,8 milioni di euro, +14,1% rispetto a 402,1 milioni del primo semestre 2024 (+14,4% a cambi costanti), con una crescita a doppia cifra sia nel BtoB che nel BtoC.L'è migliorato del 27,2% a 84,8 milioni di euro rispetto allo scorso esercizio, grazie in particolare all'incremento dei volumi di vendita, al mix di prodotto e alla ottimizzazione di alcuni costi. Anche l'è cresciuto notevolmente migliorando di quasi 200 punti base. L'cresce a 43,6 milioni (+34,4%). Laè positiva per 84,1 milioni, in contrazione rispetto alla fine dell'esercizio precedente, pari a 160,1 milioni."Dopo un ottimo 2024, Technogym continua a crescere anche nel primo semestre del 2025. Il wellness, la salute e la ricerca di una sana longevità sempre di più rappresentano delle priorità per le persone, aziende e governi - ha commentato l'- Nonostante l'incertezza della situazione geopolitica globale, Technogym continua a promuovere il wellness attraverso l'innovazione a 360°: dall'ecosistema, ai prodotti basati sull'intelligenza artificiale, contenuti e programmi di precision training, grazie a coinvolgenti servizi digitali per gli utenti e gli operatori".