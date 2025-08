Banca Ifis completa acquisizione Illimity e avvia valutazione spin off asset non core

Banca Ifis

illimity Bank

(Teleborsa) -ha completato l’offerta pubblica suraggiungendo il 92,5% del capitale. In corso la fase di sell-out e da settembre le azioni di illimity saranno revocate dalla quotazione. Anche considerando le nuove svalutazioni finanziarie di illimity relative al primo semestre 2025, spiega la banca, la redditività sostenibile e la forza patrimoniale raggiunte da Banca Ifis negli ultimi anni le consentono di mantenere un profilo di rischio contenuto, una forte posizione di liquidità e un capitale solido.Banca Ifis "conferma le sinergie di costo e ricavo per circa 75 milioni" di euro previste al momento dell’annuncio dell’OPAS. È stata avviata la revisione strategica degli asset di illimity e delle sue controllate per ridisegnare il perimetro del Gruppo con l’obiettivo di creare sempre più valore. Affidato a PwC il mandato per eseguire la due diligence su illimity richiesta da BCE.del Gruppo Banca Ifis, mostrano unconsolidato di pertinenza escludendo i costi non ricorrenti legati all’acquisizione di illimity Bank, pari a 93,7 milioni di euro. Il dato risulta in linea con il primo semestre del 2024 che si era attestato a 93,6 milioni di euro. Tale risultato è dovuto alla positiva performance commerciale, alla resilienza del business Npl e all’operato dell’attività del comparto finanza proprietaria, in un contesto caratterizzato da tassi di interesse decrescenti ed elevata volatilità.Ilsi attesta a 351,0 milioni di euro, rispetto ai 374,5 milioni di euro del primo semestre 2024, per viadell’evoluzione meno favorevole dei tassi di riferimento. Il Settore Commercial & Corporate Banking ha conseguito ricavi di 173,1 milionidi euro (sostanzialmente stabili rispetto ai 176,5 milioni di euro del primo semestre del 2024), e il Settore Npl pari a 156,6 milioni di euro (sostanzialmente stabili rispetto ai 160,3 milioni di euro del primo semestre del 2024 per i minori acquisti di portafogli Npl), nonché dell’incremento dei risultati derivanti dall’attività del comparto finanza proprietaria che ha raggiunto 37,0 milioni di euro (rispetto ai 33,0 milioni di euro del primo semestre del 2024).Ilè pari a 19,2 milioni di euro, rispetto al dato di 15,8 milioni di euro dello stesso periodo del 2024, a conferma dellaprudente gestione del rischio di credito degli ultimi anni., pari a 201,0 milioni di euro, in diminuzione del 2,5% rispetto ai 206,1 milioni di euro del primo semestre 2024, riflettono l’attenzione del Gruppo all’efficientamento operativo, le minori altre spese amministrative (119,2 milioni di euro rispetto a 124,2 milioni di euro del primo semestre 2024) e i benefici dalla conclusione dei progetti di digitalizzazione del Piano Industriale 2022-2024.Laal 30 giugno 2025 è pari a circa 1,1 miliardi di euro di riserve e attivi liberi finanziabili in BCE (LCR superiore al 290%). Il robusto profilo di liquidità e funding del Gruppo è stato ulteriormente rafforzato con il collocamento di un prestito obbligazionario di tipo Senior Preferred destinato ad investitori istituzionali per un ammontare di 400 milioni di euro con scadenza a novembre 2029 e con cedola del 3,625%.per sostenere lo sviluppo del business:di Ifis Npl Investing, dopo un percorso all’interno del Gruppo, a conferma della capacità di Banca Ifis di valorizzare il merito e la competenza creando percorsi di sviluppo per le proprie persone.Il CET1 è pari a 16,52% (16,10% al 31 dicembre 2024) e il TCR è pari a 18,18% (18,11% al 31 dicembre 2024). I coefficienti, calcolatiincludendo l’utile generato nel primo semestre 2025 al netto del relativo dividendo maturato, consentono al Gruppo di affrontare le sfidedi crescita nel lungo termine, anche attraverso acquisizioni. Banca Ifis conferma che il CET1 del Gruppo bancario post integrazione diillimity Bank è stimato pari a circa il 14%.Ilconsolidato si attesta al 30 giugno 2025 a 1.799 milioni di euro, in crescita del 2,9% rispetto al dato di fine 2024 pari a 1.748,1 milioni di euro.Il totale della2025 risulta pari a 11,6 miliardi di euro e risulta sostanzialmente in linea rispetto al dato al 31 dicembre 2024, ed è rappresentato per il 52,9% da debiti verso la clientela (60,4% al 31 dicembre 2024), per il 24,4% da titoli in circolazione (27,2% al 31 dicembre 2024) e per il 22,7% da debiti verso banche (12,4% al 31 dicembre 2024)., segnando una ulteriore tappa storica nel percorso di crescita di Banca Ifis., che unisce due realtà innovative per costruire un gruppo bancario di riferimento al servizio dell’economia reale italiana. Affrontiamo questa fase del processo di integrazione, e le nuove evidenze finanziare emerse, potendo contare su una redditività sostenibile, una solida posizione patrimoniale e un profilo di rischio contenuto, frutto della gestione prudente e della strategia di sviluppo portata avanti con successo in questi anni. Il: valorizzare al meglio gli asset del Gruppo, generare le sinergie che abbiamo indicato, e costruire una cultura aziendale moderna, aperta e inclusiva. La revisione strategica delle attività di illimity e delle sue controllate è già stata avviata, con l’obiettivo di progettare un nuovo perimetro industriale capace di creare valore per tutti. L’integrazione tra due realtà altamente complementari rappresenta un’ulteriore opportunità per rafforzare il nostro posizionamento competitivo, generare una elevata remunerazione per gli azionisti e contribuire in modo ancora più determinante al supporto dell’economia reale italiana, attraverso un credito sempre più di qualità”, dichiaradel nostro posizionamento intrapreso negli ultimi anni sotto il profilo reddituale, patrimoniale e finanziario. Specializzazione, digitalizzazione e governo del rischio sono alla base dell’utile netto del periodo che si conferma sui livelli elevati dello scorso anno, al netto delle spese per l’acquisizione di illimity Bank. La patrimonializzazione costruita negli ultimi anni ci ha infatti consentito di completare l’acquisizione di illimity Bank, da cui ci aspettiamo sinergie per oltre 75 milioni di euro. La redditività sostenibile e la forza patrimoniale raggiunte da Banca Ifis negli ultimi anniche ci vedranno impegnati nel processo di integrazione. Livelli patrimoniali e di redditività che da un lato mantengono contenuto il livello di rischio e, dall’altro, consentono un significativo livello di remunerazione per gli azionisti”, dichiara