Banca Ifis, Geertman: nuovo piano nella prima metà del 2026, sinergie illimity confermate

(Teleborsa) - I risultati del primo semestre 2025 disono "". Lo ha detto ilin conference call con gli analisti, ricordando che nel triennio 2022-2024 l'utile netto cumulato è stato di 463 milioni di euro, "superiore dell'11% rispetto agli obiettivi del piano, con profitti netti superiori ai target in ogni anno del piano".Banca Ifis ha chiuso i primi sei mesi con un utile netto in linea con lo stesso periodo dell'anno prima a 93,7 milioni di euro, al netto dei costi non ricorrenti legati all'acquisizione di. Riguardo all'acquisizione di illimity, è stata avviata la due diligence e laGeertman ha spiegato che, i cui risultati saranno annunciati a novembre, mentre entro la fine dell'anno si concluderà la due diligence chiesta dalla BCE. "Confermiamo le sinergie di costo e di ricavo generate dalla transazione, con un dettagliato progetto di esecuzione che è già partito", ha detto.Per quanto riguarda la vendita degli asset non core di Illimity al momento "non siamo nella posizione di dire quale il perimetro della vendita". "Saremo più precisi nei prossimi trimestri", ma certamente "".Il CEO ha spiegato che "nellasaremo pronti a condividere con il mercato un" che terrà conto dell'acquisizione di illimity.Sempre con riferimento all'outlook, Geertman ha detto che ilsarà "in termini di esborso di cassa", ma sui numeri "saremo più precisi nel terzo trimestre" in quanto "dipenderà da molte cose, dai risultati operativi di illimity e Banca Ifis, dai risultati della due diligence e dall'evoluzione del quadro macro".In ogni caso, "la" e mantiene "un approccio molto market friendly e attraente", ha detto Geertman, ricordando che la banca distribuisce ai soci il 50% dell'utile fino a 100 milioni e il 100% di quello che supera questa soglia. Confermato anche l'acconto sul dividendo a novembre.Banca Ifis ha anche comunicato che lunedì 28 luglio 2025 ha firmato un. L'operazione rappresenta il primo passo di un più ampio progetto che prevede l'espansione dell'offerta alla sfera dei servizi di gestione del risparmio on il brand Furstenberg.