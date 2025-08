Elica, Cocci: "Ottimisti sul futuro grazie a buone dinamiche delle due divisioni e opportunità offerte da Nord America e Steel"

Elica

(Teleborsa) -ha chiuso il secondo trimestre in crescita, grazie al trend particolarmente positivo sia della linea Cooking in Nord America, guidata dal successo della strategia di, che di quella Motori. Il futuro, pur in un contesto incerto come quello attuale, presenta molte opportunità di crescita, con focus sule sullo sviluppo di, società in cui Elica è entrata con una quota iniziale del 28%. Ne abbiamo parlato con l'Amministratore delegato Giulio Cocci, che ha motivato le scelte fatte alla luce delle prospettive future."I risultati del trimestre risentono di un mercato sicuramente complesso in cui vediamo però dinamiche incoraggianti. La direzione è quella giusta ed i primi risultati si vedono in entrambe le divisioni di business, nel Cooking che beneficia del grande lavoro fatto nella distribuzione in Europa e Nord America, e nella divisione Motori, che aumenta la velocità rispetto al primo trimestre, accelerando nell’heating grazie all'innovazione e ad una supply chain eurocentrica"."L’ingresso al 28% in Steel si inserisce in questo percorso di crescita e ci consentirà di andare ancora più veloce e di essere sempre più vicini al mercato coi prodotti giusti, rendendo l'offerta più completa e competitiva e rappresentando un ulteriore motore per lo sviluppo e la penetrazione sul mercato americano del Nord America e Canada"."Se dovessi scommettere in questo momento scommetterei sugli Stati Uniti, soprattutto perché il modello di distribuzione diretta che abbiamo implementato, in cui vendiamo non solo prodotti Elica, ma anche prodotti di altri marchi, sta crescendo a ritmi del 30% l'anno, con una forza vendita che cresce nel tempo"."Questo ci dà la possibilità di coprire una maggiore geografia e un maggior numero di clienti all'interno degli Stati Unti e Canada. Siamo arrivati a circa 20 venditori diretti e quest'anno prevediamo di arrivare a 25-26 milioni di fatturato. Se confrontiamo questi numeri con i 5 milioni di fatturato del 2019 3 d i 3 -4 venditori di allora, il contesto è assolutamente incoraggiante, significa che stiamo facendo le scelte giuste"."Per noi è molto importante, soprattutto in coerenza con le prospettive di crescita del Nord America. Il modello distributivo premium nordamericano gira intorno al range cookers, le classiche cucine multi-forno a libera installazione molto richieste dal mercato nordamericano. Steel è un marchio con i prodotti giusti, ma con una distribuzione ancora tutta da sviluppare negli Stati Uniti, laddove noi abbiamo sviluppato una distribuzione ed abbiamo bisogno di quella tipologia di prodotto, quindi il matrimonio è assolutamente perfetto"."Il 70% di ciò che si vende nella distribuzione americana sono range cookers. Su quel mercato riusciremo a vedere più prodotti Steel, ma riusciremo a vendere anche più cappe, più piani aspiranti, più prodotti a marchio Elica, mantenendo l'unicità dei due marchi. Essere dentro il marchio Steel significa andare ancora più veloce. Questa per noi è una grande opportunità e rappresenterà una priorità strategica"."Dall'altra parte, Steel è un marchio che vende molto in Europa, dove noi abbiamo un forte contatto con la distribuzione locale in Belgio, Francia, Inghilterra e, recentemente, abbiamo inaugurato una nostra filiale in Olanda. Si tratta di 3-4 mercati in cui il segmento range cooker è un prodotto premium ed ha un mercato".