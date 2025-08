"Sentieri e Sapori dell’Etna", il progetto per raccontare e valorizzare il territorio

(Teleborsa) -che diventa modello virtuoso di valorizzazione territoriale, capace di unire racconto identitario, promozione integrata e coinvolgimento delle comunità: è il perimetro fissato dapromosso dal- e giunto alla sua fase conclusiva - nell'ambito del quale sono state tante le azioni messe in campo:o, la presentazione ufficiale alle ore 18.00, presso l’ex Convento di San Francesco alla Collina di Paternò, luogo simbolico che racchiude in sé storia, cultura e comunità.l’intero territorio degli 11 Comuni aderenti al GAL Etna: Adrano, Belpasso ,Biancavilla, Bronte, Catenanuova, Centuripe, Maletto, Maniace, Ragalna, Santa Maria di Licodia e Paternò.per lo sviluppo locale, l’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere le risorse naturali, culturali, enogastronomiche e turistiche del territorio etneo con una narrazione forte, riconoscibile e coerente, destinata sia al pubblico italiano che a quello internazionale, attraverso strategie rivolte sia al mercato B2B che B2C.Tra i principali risultatil territorio dell’Etna attraverso i suoi sapori, le feste popolari, il patrimonio storico-artistico e i paesaggi naturalistici, affiancati da una mini-serie composta da undici documentari verticali, ciascuno dedicato ai Comuni del GAL ETNA. A ciò si aggiungono una campagna di comunicazione multi soggetto con azioni pubblicitarie negli aeroporti e sui treni ad alta velocità, contenuti per social e canali digitali, la creazione di percorsi tematici–culturali, naturalistici ed enogastronomici–corredati da una nuova segnaletica dotata di QR code che consente ai turisti di accedere a contenuti di approfondimento sui punti d’interesse visitati.Particolare attenzione è stata riservata anche al dialogo con gli operatori del settore turistico, attraverso una serie didedicati a tour operator e agenzie italiane e straniere. Il progetto è stato inoltre diffuso su scala nazionale e internazionale grazie alla produzione di video press kit multilingua destinati alla s