Trump firma l'ordine esecutivo sui dazi: l'Europa tiene al 15%

(Teleborsa) -: ai beni importanti in USA dall'Europa, come stabilito dall'accordo in Scozia firmato dal Presidente americano Donald Trump e dalla Presidente europea Ursula von der Leyen. Per il resto, la lista dei dazi applicati ai vari paesi partner degli Stati Uniti richiama alla memoria un vecchio elenco dei buoni e cattivi sulla lavagna di scuola.Il Presidente americano, la scorsa notte,con cui imponeai paesi partner, sia quelli con cui ha concluso accordi commerciali specifici, sia quelli con cui non ha concluso alcun accordo (in questo caso sono applicati dazi maggiorati). L'ordine è stato firmato dall'inquilino della Casa Bianca poco dopo la mezzanotte italiana, quando in USA non era ancora scattata la. Le nuove tariffe non entreranno in vigore immediatamente, ma sarannoe non potranno essere modificare prima del 5 ottobre 2025.Le tariffe applicate dagli USA vanno(nel caso del Regno unito)(alla Siria). L'Europa, nonostante il dibattito aperto dall'accordo siglato in Scozia e le critiche più o meno velate dei leader europei, si vede confermare la tariffa calmierata del 15%.Stesso dazio del, con cui è stato siglato l'accordo una settimana prima della UE, mentre ilfra quelle applicatePunito il, con un aumento del dazio dal 25%a causa della resistenza del Premier Mike Carney a cedere alle minacce ed alle imposizioni di Trump. Alla berlina anche lacon una tariffa che sale. Ilper ora mostra una tariffa del 10%, ma un ordine firmato da Trump avrebbe aggiunto un ulterior. Nella lista dei 92 paesi considerati c'è anchecui verrà applicato un dazioe la. La tariffa più alta viene applicata alla. Per tutti gli altri paesi non inclusi nella lista verrà applicata una tariffa base del 10%.L'ordine firmato da Trump stabilisce anche unsu qualsiasiallo scopo di evitare tariffe più alte, come avviene talvolta per i prodotti cinesi, che vengono importanti e riconfezionati in altri paesi per poi essere esportati in USA.