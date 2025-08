Volksbank, utile primo semestre sale a 63,7 milioni di euro

(Teleborsa) - La banca altoatesinaha chiuso ildel 2025 condi 63,7 milioni di euro, in crescita del 9,8% rispetto al molto positivo 2024 mantenendo un'eccellente redditività, con un rendimento del patrimonio tangibile (RoTE) al 12,7%. I ricavi core crescono dello 0,4%, in virtù del buon andamento dellenette, in crescita del 5,6% rispetto al 2024, e alla tenuta del(-1,7%) che si riduce meno del mercato.Leraggiungono i 22,6 miliardi di euro (in crescita del 3,2% rispetto ai 21,9 miliardi di euro di fine 2024). In particolare, la liquidità delle famiglie ed imprese è cresciuta di oltre 300 milioni di euro, la raccolta indiretta (fondi comuni di investimento, obbligazioni, azioni, assicurazioni vita, ecc.) è cresciuta di 380 milioni di euro ed i crediti netti alla clientela di circa 25 milioni di euro."Registriamoche ci posizionano ai vertici nel Nord Est: in particolare, i clienti apprezzano il miglioramento della frequenza e qualità delle consulenze, l'allargamento dell'offerta di prodotti di investimento e Bancassicurativi e il supporto alle piccole e medie imprese del territorio (quasi 900 milioni di nuove concessioni nel semestre) - ha detto il- Anche per il resto dell'anno prevediamo un andamento positivo grazie alla consolidata crescita dei volumi, alla buona dinamica dei margini ed alle azioni di contenimento dei costi operativi e del costo del rischio"."Nel corso dei primi sei mesi del 2025 Volksbank ha registrato una solida performance con un'ulteriore crescita dei ricavi caratteristici, associata ad un buon controllo dei costi e del rischio - ha commentato il- Da oltre un anno, l'ottimo andamento della banca, che nel primo semestre è stata il titolo più scambiato sulla piattaforma di negoziazione Vorvel, registrando un buon interesse da parte degli investitori. Anche il prezzo ne ha beneficiato, raggiungendo un valore medio a luglio 2025 superiore a 14 euro"In considerazione degli risultati ottenuti, il Consiglio di Amministrazione ha dato corso alla delibera dell'Assemblea del 17 aprile, fissando alla data del 1° ottobre 2025 la record date per il, pari a 30 eurocent per azione, per un totale di circa 15 milioni di euro. Inoltre, il CdA ha deliberato di proporre all'Assemblea, che sarà convocata in ottobre, la distribuzione entro dicembre 2025 di un'azione gratuita ogni 100 possedute.