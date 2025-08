Giglio Group accetta proposte di Fortezza Capital Holding e Global Capital Investments

Giglio Group

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, in seguito alla ricezione di, ha deliberato di, riconoscendone la valenza strategica per il rilancio e il rafforzamento patrimoniale della Società.In particolare, è stato, che prevede un apporto complessivo di, così articolato: conferimento delattiva nel settoree-commerce, con valutazione oggetto di perizia di stima attualmente in fase di perfezionamento, e un, da eseguirsi entro il 31 dicembre 2025.È stata altresìrelativa alla sottoscrizione di undi euro, strutturato in erogazioni mensili su un periodo di 36 mesi, secondo i termini già illustrati nella proposta del 22 luglio 2025.Il Consiglio di Amministrazione ha delegato l’Amministratore Delegato, Alessandro Giglio, a sottoscrivere entrambi gli accordi e a compiere ogni attività connessa e conseguente, inclusa la convocazione dell’Assemblea Straordinaria degli Azionisti per deliberare il relativo aumento di capitale, previa predisposizione della documentazione prevista dalla normativa vigente.In prospettiva dell’ingresso dei nuovi soci e della conseguente ridefinizione degli assetti di governance, l’intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale hanno manifestato la propria disponibilità a rimettere le cariche attualmente ricoperte, in coerenza con gli accordi sottoscritt