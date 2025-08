Gruppo Cassa Centrale: i risultati dello stress test 2025 confermano solidità patrimoniale

(Teleborsa) - Ilè stato sottoposto alcondotto a livello europeo dall’Autorità Bancaria Europea (), in collaborazione con la Banca d’Italia, la Banca Centrale Europea (BCE) e il Comitato Europeo per il Rischio Sistemico (CERS).Lodello stress test è stato definito da BCE e CERS in modo particolarmente severo, per rappresentare un contesto economico di, ovvero combinando inflazione e tassi di interesse elevati con un forte rallentamento economico e una disoccupazione crescente.L’esercizio è stato condotto considerando une assumendo un bilancio statico a fine dicembre 2024, senza quindi tenere conto di future strategie di business e altre azioni manageriali: non rappresenta pertanto una previsione della redditività del Gruppo.L’EU-wide stress test non prevede una soglia minima di promozione o bocciatura, costituisce invece(Supervisory Review and Evaluation Process). I risultati saranno infatti utili all’Autorità di Vigilanza nella valutazione della capacità del Gruppo Cassa Centrale di rispettare i requisiti prudenziali a fronte di scenari di stress.L’esito dello stress test evidenzia ladel Gruppo Cassa Centrale. Infatti, rispetto a un valore di partenza – ricalcolato in ottica CRR3 – del 28,30%,a fine 2025 viene raggiunto un, garantendo il mantenimento di un buffer estremamente significativo rispetto ai requisiti minimi regolamentari.Inoltre, la riduzione di CET1 ratio fully loaded pari a 271 punti base calcolata nell’anno peggiore dello scenario avverso (fine 2025) risulta inferiore all’analoga riduzione calcolata in occasione del 2023 EU-wide stress test (pari a 303 punti base), attestando un miglioramento nella capacità del Gruppo di fronteggiare eventuali scenari macroeconomici severi.