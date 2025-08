Manalive-Acea: realizzato un nuovo sistema idrico nel villaggio di Nakar in Burkina Faso

(Teleborsa) - È stato realizzato, nel villaggio di Nakar, nella regione di Ioba in Burkina Faso, un nuovo sistema idrico con serbatoio da 20mila litri che garantirà l'accesso all'acqua potabile a migliaia di famiglie della zona. Il progetto, realizzato grazie alla collaborazione trarappresenta un concreto impegno nella lotta contro la carenza idrica nelle aree rurali del Paese africano."L'associazione – ha dichiarato– conferma in questo modo il proprio impegno a favore del diritto universale all'acqua, tassello fondamentale per garantire uno sviluppo integrale delle comunità".Questo intervento si inserisce in un più ampio progetto di cooperazione allo sviluppo, ideato da Manalive e dall'Ordine religioso dei Camilliani, che mira alla costruzione di un intero villaggio con ospedale, scuola di formazione agricola, chiesa e centro sportivo.