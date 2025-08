Transizione energetica: F2i con Sixth Street

(Teleborsa) -annuncia il consolidamento delle sue attività nel settore della transizione energetica inome partner per sostenere launa delle principali società di investimento globale, acquisirà circa ilRenovalia e Renovalia Tramontana, società controllate da F2i e attive nella generazione di energia solare ed eolica in Italia e Spagna. L’investimento di Sixth Street corrisponde ad una valutazione di Sorgenia pari ad oltreAd esecuzione degli accordi, F2i controllerà circa il 62% di Sorgenia, Asterion uscirà dall’azionariato e Predica manterrà le attuali quote di minoranza in EF Solare e Renovalia Tramontana. Sorgenia diviene così uno dei leader europei nel settore della transizione energetica con un esteso portafoglio di impianti rinnovabili fotovoltaici, eolici, a biomasse e idroelettrici. La capacità attualmente installata è pari a circa 1.700 MW con progetti di sviluppo per ulteriori 5.000 MW.Al portafoglio di generazione elettrica da fonte rinnovabile si affiancano in Italia circa 4.400 MW di efficienti impianti alimentati a gas (CCGT), infrastrutture strategiche per garantire la stabilità del sistema elettrico nel periodo di transizione energetica. Inoltre, Sorgenia fornisce a più di un milione di clienti energia elettrica, gas, connettività in fibra e tecnologie verdi.saranno confermati nella carica, rispettivamente, di Presidente e di Amministratore Delegato di Sorgenia.“Con questa operazione F2i porta a compimento con piena soddisfazione un lungo e importante percorso di crescita industriale nel settore energetico. Lo sviluppo e il rafforzamento di Sorgenia testimonia ancora una volta la capacità di F2i di essere promotore di crescita economica in settori infrastrutturali strategici, come lo è quello della transizione energetica. Il valore industriale di tale progetto è testimoniato dalla partnership avviata con Asterion e con Predica e, oggi, con Sixth Street, con il quale proseguirà il percorso di crescita, anche internazionale, facendo di Sorgenia uno dei principali attori della transizione energetica e potenziale polo per ulteriori aggregazioni industriali”, ha dichiaratoAmministratore Delegato di F2i.“Questo accordo consolida Sorgenia come una delle principali piattaforme di infrastrutture energetiche in Europa e siamo lieti di collaborare con i team di F2i e Sorgenia a questa operazione di trasformazione. Siamo entusiasti per contribuire tramite il nostro capitale istituzionale di lungo termine e con la nostra profonda esperienza nel settore delle infrastrutture energetiche, lavorando insieme per facilitare la prossima fase di crescita del gruppo”, ha dichiaratoPartner di Sixth Street.“Siamo orgogliosi di aver sostenuto il nostro partner F2i e il management della società nel porre le basi della nuova Sorgenia. Dall’avvio della nostra collaborazione nel 2020, Sorgenia è diventato uno dei maggiori gruppi energetici integrati in Italia e il più innovativo tra i player digitali. Sotto la nostra proprietà la Società ha significativamente esteso la sua piattaforma, aggiungendo 600 mila clienti, 0,4 GW di capacità e ha costruito una robusta pipeline di progetti nelle rinnovabili per 1,4 GW. Facciamo i nostri migliori auguri a F2i, al management e a Sixth Street nel guidare Sorgenia nel suo prossimo capitolo di trasformazione e crescita”, ha dett, fondatore e CEO di Asterion.Il completamento della transazione - si legge nella nota - è soggetto alle autorizzazioni delle competenti Autorità.