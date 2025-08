Banca Popolare Sondrio, utile netto record di 336,2 milioni nel 1° semestre

Banca Popolare di Sondrio

BPER Banca

(Teleborsa) -chiude il primo semestre con un, in aumento del 27,6% rispetto ai 263,6 milioni del pari periodo del 2024.Il risultato riflette l’incremento dell’attività bancaria caratteristica, i cui(+4,3% rispetto al 30 giugno 2024):+3,3% e+7%. Tale dato incorpora anche le positive risultanze derivanti dalleper 68,2 milioni e beneficia della riduzione delle rettifiche di valore nette che ammontano a 32,3 milioni (-68,7%), mentre risente di una crescita dei costi operativi attestatisi a 332,7 milioni (+4,7%). Ilè pertanto risultato pari a € 854,3 milioni dagli 812,9 milioni del periodo di confronto (+5,1%), asi confermano, con ampio margine rispetto ai requisiti regolamentari. In dettaglio, ilmentre il. Tali livelli incorporano la componente di autofinanziamento sul presupposto di un payout del 75% e il contributo positivo sul patrimonio della valutazione del portafoglio immobili strumentali a fair value quantificato in circa 50 punti base., sintetizzata dall’indicatore NPL ratio lordo,dal 3,8% del 30 giugno 2024. L’incidenza delle esposizioni deteriorate nette, che incorpora l’elevato livello degli accantonamenti, si attesta invece all’1,1%, anch’essa in forte riduzione rispetto al valore del primo semestre 2024, pari all’1,6%.Nel secondo semestre - sottolinea una nota -dall’attività di direzione e coordinamento esercitatanel quale Banca Popolare di Sondrio è confluita a seguito dell’esito positivo dell’OPAS completata il 25 luglio scorso. La Banca, potendo contare su un’elevata dotazione patrimoniale, eccellente efficienza operativa e solida posizione di liquidità si attende di poter conseguire per l’intero esercizio risultati positivi, con una performance superiore a quanto previsto dal Piano industriale 2025-2027 approvato nel marzo scorso.