Banco BPM, utile netto record di 1.214,5 milioni (+61,9%) nel 1° semestre

(Teleborsa) -ha chiuso il primo semestre con un(+61,9% rispetto ai 750,1 milioni del 1° semestre 2024); a perimetro costante l’incremento del risultato netto è pari al 31,2%. Ilsi attesta; a perimetro costante 949,2 milioni (+22,3%).Da segnalare cheè stata inclusa nel perimetro di consolidamento integrale a partire dal secondo trimestre 2025, a seguito del successo dell'Offerta pubblica di acquisto volontaria varata nel novembre 2024.Ildel Gruppo si porta a 1.602,1 milioni nel 1° semestre, in calo del 7%, mentre lesi attestano a 1.205,3 milioni (+15,3%); a perimetro costante € 1.091,4 milioni (+4,4%). Oneri operativi pari a 1.347,4 milioni +0,4%). Ievidenziano un’ottima dinamica, risultando pari a 3.024 milioni, con una crescita dell’8,2% rispetto al primo semestre 2024 (a perimetro costante l’incremento dei proventi operativi è pari al 3,2%). Ilsi porta ain crescita del 15,2% (a perimetro costante 1.579,1 milioni +8,5%).Quanto alla, ilè pari al 13,32%. Lo stock crediti deteriorati netti è pari a 1,4 miliardi: -9,5% rispetto a fine 2024 e -13,5% a/a.nonostante il mantenimento di una solida posizione di capitale. E' previsto per il 2025 undi euro (+17% rispetto al 2024), pari ad un(dividend yield atteso su base annua all'8%). Dividendi cumulati distribuiti nel 2024 ed interim dividend 2025 pari a circa 2,2 miliardi di euro, sulla buona strada per centrare il target di remunerazione nel periodo 2024-2027 pari a oltre 6 miliardi.