Buzzi, utile 1° semestre in calo a 389,8 milioni e fatturato +6,5%

Buzzi

(Teleborsa) -ha chiuso il primo semestre con unrispetto ai 421,9 milioni del primo semestre 2024. Ilda 2.053,6 a 2.187,4 milioniper effetto di una serie di operazioni straordinarie che hanno mutato il perimetro di consolidamento del Gruppo (operazioni in Brasile, Ucraina, Austria, Emirati Arabi ecc.). A cambi e perimetro costante, il giro d’affari sarebbe rimasto sostanzialmente in linea con i risultati dello scorso anno (+0,9%).Il contributo netto positivo delle operazioni straordinarie ha permesso al Gruppo di accrescere le consegne di cemento nel semestre (+23,7%) a 14,9 milioni di tonnellate. La produzione di calcestruzzo preconfezionato si è invece attestata a 4,8 milioni di metri cubi, in crescita del 3,7% rispetto al 2024.Ilconsolidato è stato pari arispetto ai 552,7 milioni dell’anno precedente. Il dato del periodo in esame comprende(erano 4,5 milioni di proventi netti nel 2024). Escludendo tali componenti, il margine operativo lordo ricorrente è passato da 548,3 a 526,3 milioni, con un’incidenza sul fatturato del 24,1% (26,7% nel 2024). Dopo ammortamenti per 160,1 milioni (127,3 milioni nel 2024), ilrispetto ai 425,4 milioni del 2024.A fine periodo laattiva consolidata ammonta a 691,2 milioni (erano 755,2 milioni a fine 2024). Nel semestre in esame il gruppo ha pagato dividendi agli azionisti della società per 123,7 milioni e sostenuto spese in conto capitale per complessivi 377,9 milioni, d