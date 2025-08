Italo e Empethy: 120 nuove adozioni per cani e gatti in tutta Italia

(Teleborsa) - Prosegue la collaborazione tra, per contrastare il randagismo e gli abbandoni di cani e gatti. Anche quest’anno Italo ha deciso di sostenere un "", lo strumento innovativo per(che crescono esponenzialmente nel periodo estivo)(il primo motore di ricerca per un’adozione consapevole supportata con l'ausilio di strumenti interattivi e risorse educative).Il Rifugio Virtuale di Italo diventa così una vera e propria opportunità per i cuccioli, cheItalo, già promotore attivo delle adozioni di cani e gatti, ha deciso di aumentare la visibilità di questo strumento mettendo su tutti i propri treniper accedere direttamente al rifugio aziendale, contribuendo a trovare una nuova famiglia adottiva per gli animali ospiti dei canili.Un’iniziativa pet-friendly che segue quanto già messo in campo da Italo e Empethy negli ultimi 3 anni:A novembre 2023, poi, la società ha organizzato il primo Pet Day aziendale, un’iniziativa che ha permesso ai dipendenti di portare il proprio cane in ufficio e trascorrere una giornata di gioco e formazione grazie all'aiuto di Empethy e della Fondazione di Educatori Cinofili Cave Canem; mentre a giugno 2024 è stata organizzata una giornata di Team Building presso il canile di Valle Grande a Roma, permettendo ai partecipanti di interagire con gli animali ospiti della struttura.Impegno costante che ha generato un impatto positivo per la comunità e gli animali:Per il prossimo futuro, Italo coinvolgerà nuovamente i dipendenti in momenti di sensibilizzazione sul fenomeno del randagismo e delle adozioni consapevoli, con il supporto di Empethy."Proseguiamo convinti la sinergia con Empethy. Collaboriamo da 3 anni riscontrando grande entusiasmo tra i nostri dipendenti ed i viaggiatori. Contribuiamo a, dando una nuova vita a questi animali, trovando loro una famiglia", commenta"Siamo orgogliosi di proseguire questa collaborazione con Italo che, da tre anni, moltiplica le opportunità di adozione per centinaia di animali., generando un impatto concreto contro il randagismo", affermaItalo, inoltre, ha lanciato questa estate una nuova sinergia con(innovativo broker assicurativo nel settore PET) per offrire polizze in grado di rispondere alle esigenze dei proprietari di animali domestici, con prezzi esclusivi per i suoi viaggiatori.