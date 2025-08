Missione REgenera, Invimit SGR avvia fase due

(Teleborsa) - Prosegue il percorso della missione Rattraverso cui la società interamente detenuta dal Mef che si occupa della valorizzazione del patrimonio immobiliare mira ad attivare il potenziale inespresso degli immobili pubblici, dando loro una nuova funzione a beneficio del territorio in cui si trovano.Sul sito aziendale dalla SGR è stata avviata la Fase 2 della procedura, con la pubblicazione delle offerte pervenute per 6 immobili del portafoglio da parte di due primarie SGR italiane, interessate a conferire gli asset in Fondi immobiliari gestiti dalle stesse e sviluppare progetti di social housing/student housing e senior living.dalla società sollecita la presentazione di offerte concorrenti entro la scadenza del 15 ottobre p.v. ed è rivolto, principalmente, a SGR concorrenti che vogliano sviluppare i medesimi programmi di valorizzazione o che vogliano proporne di alternativi, ma sempre con valenza socialmente rilevante come quelle pervenute e in coerenza alla propria missione istituzionale.di proprietà dei fondi i3 Inps, i3 Università, i3 Sviluppo Italia – comparto 8quater e i3 Silver, si trovano a Torino (in corso Turati, corso Valdocco e via Principe Amedeo), Genova (in via Bertani), Bari (in via Camillo Rosalba), Spoleto (in Piazza Carducci).non in uso da tempo, con superfici che variano da un minimo di 3000mq circa a un massimo di 6000mq circa (cui si aggiungono in alcuni casi le aree esterne), collocati perlopiù in zone residenziali centrali o semicentrali delle 4 città. L’offerta da parte di una delle due SGR prevede la rifunzionalizzazione degli immobili di Torino in corso Turati e corso Valdocco in social housing e student housing. La seconda offerta, da parte dell’altra SGR, riguarda gli asset di Bari, Spoleto, Genova e Torino in via Principe Amedeo che saranno trasformati in senior living.salgono a 13 gli immobili della Missione REgenera per cui è stata aggiudicata la proposta di valorizzazione (6 asset in totale) o è stata accettata una proposta di rifunzionalizzazione ed è pertanto in corso la fase competitiva (7 asset in totale).Per i restanti 18 immobili sul territorio nazionale che costituiscono l’attuale portafoglio della Missione REgenera, la SGR