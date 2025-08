Credito vola a luglio trainato da BNPL e mutui

(Teleborsa) -che registra una netta espansione trainata in primis dal Buy Now Pay Later (BNPL), che ha segnato un impressionante +46,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il trend positivo si conferma anche su base mensile, con un +9,4% rispetto a giugno, grazie anche alle promozioni legate agli Amazon Prime Days (dall’8 all’11 luglio). Durante questi giorni, l’utilizzo medio giornaliero del BNPL ha superato quello della campagna precedente, con un incremento del +27%.Questa crescita è quasi interamente attribuibilei Millennial (30-44 anni) e la Gen Z (18-29 anni), che insieme rappresentano oltre due terzi (68,95%) degli utilizzatori. Gli italiani hanno speso in media 144 euro tramite BNPL, destinando la maggior parte degli acquisti all’abbigliamento (80,5% delle motivazioni). Sono alcuni dei dati salienti emersi dal “Rapporto sul Credito” di Experian, global data tech company, relativo al mese di luglio.i affianca a un mese di crescita anche per i prestiti, con i prestiti personali in aumento dell’+8,6% e i prestiti finalizzati del +8,8% rispetto a giugno. Le richieste di mutuo, pur mantenendosi sostanzialmente stabili rispetto al mese precedente, hanno registrato una significativa crescita del +25% su base annua.Armando Capone, CEO di Experian Italia, ha commentato:L’esplosione del Buy Now Pay Later, con un +46,5% di crescita annua, dimostra il suo crescente utilizzo, specialmente tra i giovani che ne costituiscono quasi il 70% degli utilizzatori. Questo dato, unito all’ottimo andamento dei mutui e dei prestiti sottolinea una rinnovata fiducia dei consumatori e la capacità del mercato di adattarsi alle nuove esigenze. Le giovani generazioni sono al centro di questa evoluzione, dimostrando come l’innovazione finanziaria stia diventando un pilastro per l’economia reale”.