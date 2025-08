Fiera del Levante 2025: tornano le Giornate del Mezzogiorno

(Teleborsa) - Inaugurate nel lontano 1948 e diventate fino agli anni '80 un autorevole appuntamento fisso di confronto e di analisi per economisti, storici, politici e amministratori pubblici, tornano per il secondo anno consecutivo, allaleorganizzate e promosse dalla, il 16 e il 18 settembre prossimi. Vedranno a confronto decisori politici, amministratori, rappresentanti del mondo accademico, imprenditoriale e dei media su due temi che riguardano il Mezzogiorno insieme all'intero sistema Paese: l'evoluzione del mercato del lavoro e la questione energetica.Ill'obiettivo della giornata verrà puntato suiche contrastano tuttavia con un divario Sud-Nord che continua ad ampliarsi. Al centro del dibattito i dati che fotografano le perdurantidifficoltà lavorative per giovani e donne e pongono interrogativi sulle politiche attive del lavoro e sulla qualità della crescita.Ilil dibattito si concentrerà sulintera nella produzione, nell'approvvigionamento e nella transizione energetica. Il tutto in un quadro reso complicato dalle perduranticrisi geopolitiche ma anche ricco di opportunità sia per gli investimenti europei nel settore sia per un green deal che, seppure rimodulato alla luce di una sua reale sostenibilità sociale ed economica, apre prospettive di sviluppo tecnologico e imprenditorialelocale insieme a proficue collaborazioni con i paesi che si affacciano sul mediterraneo meridionale.Le Giornate del Mezzogiorno – nelle parole della– guardando all'intera economia nazionale, saranno l'occasione per "entrare nel merito dei nodi ancora irrisolti cercando di comprendere come uscire da una zona grigia, senza né crescita piena né declino conclamato. Parleremo quindi – ha proseguito Di Bisceglie – di politiche industriali, di strumenti efficaci per valorizzare il risparmio privato – tra i più solidi d'Europa – che, così come tanti nostri giovani, finisce troppo spesso per alimentare lo sviluppo di altri Paesi anziché del nostro, e di investimenti pubblici ben programmati: PNRR, fondi di coesione, ZES. Non c'è spazio per scorciatoie: serve onestà, sacrificio, visione. Il turismo è fondamentale, ma non può sostituire l'industria. Servono anche settori ad alta produttività, buoni salari, stabilità. L'Italia – conclude– deve costruire oggi le condizioni per un futuro solido. E per farlo deve partire dal Sud, dai suoi talenti spesso inascoltati o trascurati, dalla sua energia – non solo metaforica – e dalla voglia di restare, investire, costruire".