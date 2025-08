FS, Cinque nuovi autobus Busitalia per i collegamenti nazionali

(Teleborsa) -, società di Trenitalia (Gruppo FS Italiane), introduce iche interessano le direttrici di Milano, Torino e Verona. I servizi, gestiti da, assicuranoverso alcune tra le principali città italiane del Centro e Nord Italia, tra cui Milano, Torino, Verona, Genova, Bologna, Parma, Padova, Roma e Firenze.I nuovi autobus sono parte deiche andranno progressivamente a rinnovare la flotta di Busitalia Rail Service sul territorio nazionale. Si tratta del primo passo verso il completo rinnovo della flotta di autobus dedicati ai collegamenti di lunga percorrenza da e per la Calabria, dove il bisogno di mobilità e connessioni efficienti resta una priorità: unI nuovi autobus sono, sono tutti dotati di pedana per l’accesso delle persone a ridotta mobilità (PRM), presentano elevati standard di qualità per rendere confortevole il viaggio e sono dotati dei più evoluti sistemi di ausilio alla guida.Tra le principali caratteristiche:• sedili reclinabili con poggiapiedi regolabili, tavolini individuali, illuminazione personale;• monitor informativi, impianto di climatizzazione e toilette;• WIFI, prese USB e posti numerati;• sistemi di assistenza elettronica alla guida ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) per garantire standard elevati di sicurezza.Busitalia conferma così il proprio impegno a, per offrire soluzioni di trasporto sempre più rispondenti alle aspettative di chi viaggia, in un dialogo costante con le esigenze delle comunità locali.