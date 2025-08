L'energia di Plenitude illumina la città di Agrigento

(Teleborsa) -rinnova la collaborazione condiventando Main Partner del festival internazionale di musica e arti digitali che si terràdal 7 al 10 agosto nella Valle dei Templi di Agrigento (Patrimonio UNESCO). Nell'anno diPlenitude – fa sapere la società in una nota – contribuisce a una serie di iniziative volte sia a migliorare l'efficienza energetica del festival e di alcune strutture della città, sia a valorizzare cultura e bellezze del territorio locale.giunto alla sua nona edizione, ospiterà anche quest'anno una lineup di artisti della scena italiana ed internazionale come Vinicio Capossela, The Cinematic Orchestra, Carl Craig e The Fearless Flyer (side project dei Vulfpeck), che si esibiranno in alcuni dei luoghi più suggestivi della città, come la splendida Cava di Tufo che diede i natali ad alcune meraviglie che arricchiscono la Valle dei Templi adiacente. Al tramonto, nel Giardino della Kolymbethra, le note di Festivalle suoneranno sul, palco alimentato al 100% da batterie caricate con energia solare prodotta da pannelli fotovoltaici. Oltre al palco, le batterie contribuiranno anche ad alimentare parte dell'area food limitrofa, con l'obiettivo di contribuire a ridurre l'impatto ambientale della manifestazione.Provvederà ad esempio alla sostituzione dei proiettori della storicacon nuovi fari LED a basso consumo, permettendo l'illuminazione della scalinata. L'obiettivo – spiega la nota – è quello di valorizzare un simbolo della città dall'importante valore architettonico, il Duomo, esaltandone la portata artistica e migliorandone al contempo l'efficienza energetica. Nel mese di settembre, questo rinnovato luogo iconico della città, verrà inaugurato con un evento che vedrà protagonisti Whitemary, cantautrice e producer abruzzese di formazione jazz e contaminazioni elettroniche e Carlo Amleto, poliedrico pianista siciliano, che si esibirà in una performance cantautoriale.Il percorso avviato dalla Società e dagli organizzatori di Festivalle nel 2024 con l'installazione di pannelli solari sul tetto dell'continua anche con. Verrà installato un ulteriore impianto solare sul tetto delo che sorge nell'area circostante il Duomo, contribuendo così ad alimentare ilmuseo e il suo giardino, luoghi in cui vengono periodicamente ospitati eventi culturali, con energia proveniente da fonti rinnovabili. È stato inoltre eseguito uno studio di fattibilità per l'installazione di altri due impianti solari. L'obiettivo che la Società si è posta è quello di realizzare nei prossimi mesi il– nuovo centro culturale della città gestito dahub per l'arte contemporanea, la creatività e l'innovazione sociale che ha costruito il primo parco turistico culturale in Sicilia – e posizionare il secondo impianto sui tetti della sede dell'associazione, a Favara, nella provincia agrigentina.Gli edifici interessati dalle attività di efficientamento di Plenitude ospiteranno anche la prossimauna due giorni di talk ed eventi musicali a tema jazzistico che si terrà questo autunno.