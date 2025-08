PA, Zangrillo: "Valorizzare le persone significa liberare energie per lo sviluppo del Paese"

(Teleborsa) - "La Pubblica amministrazione torna a essere attrattiva: i dipendenti pubblici crescono, da 3,2 a 3,4 milioni di persone. Non è solo un numero, è la voglia di costruire un futuro nel settore pubblico — fatto di crescita professionale, competenze e soddisfazione. Persone che ogni giorno si alzano con l'energia giusta, motivate e pronte a rispondere alle nuove esigenze di cittadini e imprese." Lo ha dichiarato ilintervenuto ieri sera presso la Corte comunale di Sabaudia nell'ambito della rassegnain occasione dell'incontro pubblicoL'incontro ha rappresentato un'occasione di confronto aperto con cittadini e amministratori sui temi centrali della Pubblica amministrazione: semplificazione, merito e formazione continua.Nel suo intervento, il ministro ha ricordato i261 procedure già semplificate, il portale inPA, che ha superato i 2 milioni di iscritti, e oltre 9mila amministrazioni registrate su Syllabus, la piattaforma digitale per la formazione."Sapere, saper fare, saper essere: le tre chiavi per premiare il merito e formare una squadra forte, dove il talento di ognuno diventa valore per tutti. Perché una Pubblica amministrazione forte è il motore dello sviluppo del Paese, capace di creare valore reale e risposte concrete. E noi ci siamo, insieme", ha concluso