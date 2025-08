Ponte Stretto, firmato atto aggiuntivo fra Eurolink e società Stretto Messina

Webuild

(Teleborsa) - A seguito del via libera del CIPESS alentra ufficialmente nel vivo la fase operativa. La delibera del CIPESS segue lala Società Concessionaria, guidato da, per un valore diper la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, leader mondiale nella realizzazione di grandi opere complesse - dal Ponte Genova San Giorgio al Secondo e Terzo Ponte sul Bosforo - insieme ad alcuni dei più importanti player di riferimento internaizonali come il, già partner di Webuild per il progetto di ampliamento del Canale di Panama, ed, che ha realizzato ponti come l’Akashi in Giappone, l’Osman Ghazi in Turchia e il Ponte sul Danubio a Braila in Romania assieme a Webuild, edtra cuiinclude alcune tra le società più specializzate al mondo nel campo dei ponti sospesi, tra cui, società di ingegneria con oltre 90 anni di esperienza, autore di progetti come il Çanakkale Bridge in Turchia e il Great Belt Bridge in Danimarca.Il progetto prevede la, con unadi 3.300 metri, che lo renderà il ponte sospeso con la campata unica. L’impalcato, largo circa 60 metri, ospiterà tre corsie stradali per senso di marcia, due binari ferroviari e due corsie di servizio, garantendo un collegamento stabile, veloce ed efficiente tra il continente e la Sicilia per i suoi oltre 5 milioni di abitanti. Avrà una, e sarà aperto 365 giorni l’anno, 24 ore al giorno.Parte fondamentale del progetto riguarda le, un sistema di infrastrutture e collegamenti che sarà realizzato su entrambe le sponde dello Stretto, con oltre. Oltre al Ponte, sono previste infatti opere di collegamento funzionali, opere non funzionali al Ponte (tra cui tre stazioni ferroviarie a Messina e il centro direzionale in Calabria) e Opere di Mitigazione e Compensazione ambientale, territoriale e sociale. Tra le grandi opere previste, ci sono anche tre stazioni ferroviarie nella città di Messina (Papardo, Annunziata ed Europa) concepite per offrire un servizio di trasporto all’area urbana, collegando il Ponte con Università, ospedali e con il centro cittadino.Il Ponte sullo Stretto rappresenta il fulcro di un più ampiosi inserisce nel corridoio Scandinavo-Mediterraneo della(Trans-European Transport Network), contribuendo a rafforzare l’integrazione logistica, economica e sociale del Sud Italia e il suo ruolo strategico nel contesto europeo e mediterraneo.