Analisi Tecnica: CHF/USD del 6/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 6 agosto
Sostanzialmente invariata la seduta per il Franco rosso crociato contro USD, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Osservando il grafico di breve periodo del Franco svizzero contro Dollaro USA, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza 0,8083 e supporto a 0,8042. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 0,8124.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)