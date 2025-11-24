Analisi Tecnica: CHF/USD del 23/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 23 novembre
Seduta trascurata per il Franco rosso crociato contro USD, che archivia la giornata con un timido 0%.
L'esame di breve periodo del Franco svizzero contro Dollaro USA classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 0,8094 e primo supporto individuato a 0,8064. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 0,8124.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)