Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 23/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 23 novembre

Seduta trascurata per il Franco rosso crociato contro USD, che archivia la giornata con un timido 0%.

L'esame di breve periodo del Franco svizzero contro Dollaro USA classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 0,8094 e primo supporto individuato a 0,8064. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 0,8124.


