Analisi Tecnica: CHF/USD del 10/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 10 dicembre
Chiusura in rosso per il Franco rosso crociato contro USD, che termina la seduta segnando un calo dello 0,78%.
Lo status tecnico del Franco svizzero contro Dollaro USA mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 0,7978, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 0,8047. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 0,7955.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)