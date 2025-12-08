Milano 17:35
Analisi Tecnica: CHF/USD del 7/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 7 dicembre

Appiattita la performance del Franco rosso crociato contro USD, che porta a casa un modesto +0,1%.

Lo status tecnico del Franco svizzero contro Dollaro USA è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 0,8062, mentre il primo supporto è stimato a 0,801. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 0,8114.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
