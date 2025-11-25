Milano 11:24
Analisi Tecnica: CHF/USD del 24/11/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 24 novembre

Sostanziale invarianza per il Franco rosso crociato contro USD, che archivia la seduta con un -0,01%.

Le implicazioni di breve periodo del Franco svizzero contro Dollaro USA sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 0,8092. Possibile una discesa fino al bottom 0,8066. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 0,8118.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
