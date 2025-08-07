Milano 10:25
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 6/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 6 agosto

Andamento annoiato per il cambio Euro / CAD, che chiude la sessione in ribasso dello 0,45%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 0,6233. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 0,6263. Il peggioramento dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 0,6223.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
