Milano 10:25
41.171 +0,39%
Nasdaq 6-ago
23.315 0,00%
Dow Jones 6-ago
44.193 +0,18%
Londra 10:26
9.135 -0,32%
Francoforte 10:25
24.105 +0,76%

Analisi Tecnica: GBP/USD del 6/08/2025

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 6/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 6 agosto

Piccolo passo in avanti per il CABLE, che porta a casa un misero +0,48%.

Le tendenza di medio periodo del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 1,3382. Supporto stimato a 1,3306. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 1,3458.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```