Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 6/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 6 agosto
Sostanziale invarianza per l'Hang Seng Index, che archivia la seduta con un +0,03%.
Nel breve periodo, l'indice della Borsa di Hong Kong presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 25.044,9 e supporto a 24.642,1. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 25.447,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)