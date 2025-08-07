Milano 12:57
41.207 +0,48%
Nasdaq 6-ago
23.315 0,00%
Dow Jones 6-ago
44.193 +0,18%
Londra 12:57
9.123 -0,45%
Francoforte 12:57
24.279 +1,48%

Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 6/08/2025

Finanza
Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 6/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 6 agosto

Sostanziale invarianza per l'Hang Seng Index, che archivia la seduta con un +0,03%.

Nel breve periodo, l'indice della Borsa di Hong Kong presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 25.044,9 e supporto a 24.642,1. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 25.447,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```