Bank of England taglia tassi d'interesse al 4% come previsto

(Teleborsa) -come ampiamente atteso, portando idal 4,25% precedente. Una decisione che risponde all'esigenza di sollecitare la crescita economica e l'occupazione, a dispetto di un'inflazione ancora troppo elevata. La banca centrale britannica, infatti, mantiene un atteggiamento prudente per i prossimi mesi e non dà certezze su altri interventi entro l'anno.Il Comitato di Politica Monetaria della Bank of England, nella riunione conclusasi oggi 6 agosto 2025, ha votato con unala riduzione del tasso di sconto di 0,25 punti percentuali, al 4% dal 4,25% precedente.La decisione è stata presa per. La crescita del PIL del Regno Unito è rimasta contenuta, in linea con un continuo e graduale indebolimento del mercato del lavoro. Permangonoa livello domestico e legati al, sebbene l'incertezza sulle politiche commerciali sia leggermente diminuita.Negli ultimi due anni e mezzo si è registrata una sostanziale disinflazione grazie all'orientamento restrittivo della politica monetaria. Tale progresso ha consentito di ridurre il tasso di sconto nell'ultimo anno, ma ilpersistenti, per riportare l'inflazione in modo sostenibile al suo obiettivo del 2% nel medio termine.nel secondo trimestre del 2025, a causa dell'andamento dei prezzi dell'energia, dei prodotti alimentari e dei prezzi amministrati. La, ma si prevede che rallenterà significativamente nel resto dell'anno. Pertanto il Board continua a vigilare sulla misura in cui l'allentamento delle pressioni salariali si rifletterà sull'inflazione dei prezzi al consumo.Nonostante l'intervento odierno, La BoE mantiene una medio termine nel determinare l'orientamento monetario necessario per raggiungere l'obiettivo di inflazione del 2% in modo sostenibile.Undelle restrizioni della politica monetaria viene considerato appropriato dai banchieri. La tempistica e il ritmo delle future riduzioni della restrizione della politica dipenderanno dalla misura in cui le pressioni disinflazionistiche continueranno ad allentarsi. Lae il Comitato continuerà a rispondere all'accumularsi di evidenze.