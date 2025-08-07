Milano 17:35
41.393 +0,93%
Nasdaq 22:00
23.390 +0,32%
Dow Jones 22:02
43.969 -0,51%
Londra 17:35
9.101 -0,69%
Francoforte 17:35
24.193 +1,12%

Il Nasdaq-100 chiude la seduta a 23.389,53 punti

Borsa: Frazionale rialzo per il Nasdaq-100 che porta a casa un mediocre +0,32%
L'indice tecnologico di Wall Street riporta un guadagno dello 0,32% e termina a 23.389,53 punti.
