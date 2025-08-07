Milano 6-ago
41.010 0,00%
Nasdaq 6-ago
23.315 +1,29%
Dow Jones 6-ago
44.193 +0,18%
Londra 6-ago
9.164 0,00%
Francoforte 6-ago
23.924 0,00%

Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,52%

Hang Seng a 25.041,03 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,52%
Indice Hang Seng +0,52% a quota 25.041,03 all'apertura pomeridiana.
Condividi
```