Milano 6-ago
41.010 0,00%
Nasdaq 6-ago
23.315 +1,29%
Dow Jones 6-ago
44.193 +0,18%
Londra 6-ago
9.164 0,00%
Francoforte 6-ago
23.924 0,00%

Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana +0,78%

Nikkey a 41.114,68 punti

In breve, Finanza
Indice Nikkey +0,78% a quota 41.114,68 all'apertura pomeridiana.
