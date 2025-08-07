Francoforte: andamento sostenuto per Knorr-Bremse

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Knorr-Bremse
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,88%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Knorr-Bremse
più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Knorr-Bremse
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 89,98 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 88,33. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 91,63.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)