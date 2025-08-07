Milano
Giovedì 7 Agosto 2025, ore 10.50
Germania, Bilancia commerciale in giugno
Germania, Bilancia commerciale in giugno
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
07 agosto 2025 - 09.00
Germania,
Bilancia commerciale in giugno pari a 14,9 Mld Euro
, in calo rispetto al precedente 18,6 Mld Euro (la previsione era 17,8 Mld Euro).
Condividi
