ICOP si aggiudica con Eteria l'ampliamento dell'autostrada A4

ICOP

(Teleborsa) -Società Benefit,nel tratto compreso, uno degli interventi infrastrutturali più rilevanti attualmente in corso in Italia.L’aziendaaggiudicato alper oltre 366 milioni. Oltre alla quota in consortile pari a circa, ICOP si occuperà anche della realizzazione delleper circadi euro e dellemaggiori per circadi euro.Il contratto prevede laper l’ampliamento con, gestito da Autostrade Alto Adriatico, oltre alla realizzazione del nuovo. Il progetto darà luogo ad una profonda trasformazione del tratto autostradale: non un semplice ampliamento, ma una completa demolizione e ricostruzione dei tratti interessati, che includono quasi 80 opere tra ponti, sottopassi, attraversamenti idraulici e cavalcavia.Ildi euro, cuiper un importo complessivo didi euro. Considerando l’estensione contrattuale laammonta a oltre, con ulteriori affidamenti per circa 33 milioni di euro relativi alle fondazioni speciali e oltre 133 milioni di euro per le opere d’arte maggiori.La fase di progettazione esecutiva avrà una durata prevista di circa un anno, con"ICOP avrà un ruolo fondamentale in questo intervento, in particolare nella realizzazione delle fondazioni e delle opere speciali, che rappresentano il cuore tecnico del progetto – ha dichiarato, CEO di ICOP –. L’annuncio di oggi è un’ulteriore testimonianza di come la collaborazione all’interno del Consorzio Eteria, con partner industriali del calibro del Gruppo Gavio e del Gruppo Caltagirone, ci consenta di mettere a fattor comune esperienze e know-how complementari, rafforzando la nostra capacità di generare valore e contribuire concretamente alla modernizzazione del Paese. Questo progetto è un tassello fondamentale per la crescita della mobilità nella nostra regione e un esempio virtuoso di infrastruttura al servizio del territorio".