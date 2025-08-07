ICOP si aggiudica con Eteria l'ampliamento dell'autostrada A4

(Teleborsa) - ICOP
Società Benefit, si è aggiudicata il progetto di ampliamento dell’autostrada A4,
nel tratto compreso tra Portogruaro e San Donà di Piave
, uno degli interventi infrastrutturali più rilevanti attualmente in corso in Italia.
L’azienda partecipa con una quota del 33% all’appalto
aggiudicato al Consorzio Eteria
per oltre 366 milioni. Oltre alla quota in consortile pari a circa 120 milioni
, ICOP si occuperà anche della realizzazione delle fondazioni speciali
per circa 17 milioni
di euro e delle opere d’arte
maggiori per circa 70 milioni
di euro.
Il contratto prevede la progettazione esecutiva e i lavori
per l’ampliamento con terza corsia del tratto autostradale Venezia–Trieste
, gestito da Autostrade Alto Adriatico, oltre alla realizzazione del nuovo svincolo e casello di San Stino di Livenza
. Il progetto darà luogo ad una profonda trasformazione del tratto autostradale: non un semplice ampliamento, ma una completa demolizione e ricostruzione dei tratti interessati, che includono quasi 80 opere tra ponti, sottopassi, attraversamenti idraulici e cavalcavia.
Il valore complessivo del contratto è di oltre 366 milioni
di euro, cui si sommano opere opzionali
per un importo complessivo di circa 570 milioni
di euro. Considerando l’estensione contrattuale la quota di pertinenza di ICOP
ammonta a oltre 188 milioni di euro
, con ulteriori affidamenti per circa 33 milioni di euro relativi alle fondazioni speciali e oltre 133 milioni di euro per le opere d’arte maggiori.
La fase di progettazione esecutiva avrà una durata prevista di circa un anno, con l’avvio dei lavori stimato entro la fine del 2026
.
"ICOP avrà un ruolo fondamentale in questo intervento, in particolare nella realizzazione delle fondazioni e delle opere speciali, che rappresentano il cuore tecnico del progetto – ha dichiarato Piero Petrucco
, CEO di ICOP –. L’annuncio di oggi è un’ulteriore testimonianza di come la collaborazione all’interno del Consorzio Eteria, con partner industriali del calibro del Gruppo Gavio e del Gruppo Caltagirone, ci consenta di mettere a fattor comune esperienze e know-how complementari, rafforzando la nostra capacità di generare valore e contribuire concretamente alla modernizzazione del Paese. Questo progetto è un tassello fondamentale per la crescita della mobilità nella nostra regione e un esempio virtuoso di infrastruttura al servizio del territorio".