Milano 10:34
41.257 +0,60%
Nasdaq 6-ago
23.315 0,00%
Dow Jones 6-ago
44.193 +0,18%
Londra 10:34
9.143 -0,23%
Francoforte 10:34
24.171 +1,03%

Londra: andamento rialzista per Fresnillo

Apprezzabile rialzo per il leader mondiale dell'argento, in guadagno del 3,63% sui valori precedenti.
