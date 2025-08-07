Madrid: balza in avanti Acerinox

società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile

Acerinox

Ibex 35

azienda spagnola produttrice di acciaio inossidabile

(Teleborsa) - Bene la, con un rialzo del 2,58%.Il movimento di, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell', rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.Lo scenario di medio periodo dell'ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 10,44 Euro. Supporto a 10,16. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 10,72.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)