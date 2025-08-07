Milano 13:03
Madrid: balza in avanti Acerinox

Madrid: balza in avanti Acerinox
(Teleborsa) - Bene la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile, con un rialzo del 2,58%.

Il movimento di Acerinox, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell'Ibex 35, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Lo scenario di medio periodo dell'azienda spagnola produttrice di acciaio inossidabile ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 10,44 Euro. Supporto a 10,16. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 10,72.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
