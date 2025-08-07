MEF: nominato nuovo CdA di SACE, Picchi Presidente e Pignotti Ad

(Teleborsa) - Il Ministero dell'economia e delle finanze
comunica che si è riunita oggi l’assemblea della società SACE
per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.
Nel nuovo CdA sono stati nominati
nella carica di Presidente Guglielmo Picchi
e in quella di Amministratore delegato Michele Pignotti
.
Leopoldo Facciotti, Barbara Debra Contini, Fabio Pammolli, Silvia Tossini, Davide Bergami, Paola Noce e Cristina Sgubin sono stati nominati consiglieri di amministrazione.
Il MEF "augura buon lavoro ai nuovi componenti e ringrazia gli uscenti per quello svolto, il Presidente Filippo Giansante e l’Ad Alessandra Ricci".