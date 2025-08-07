Milano 17:29
MEF: nominato nuovo CdA di SACE, Picchi Presidente e Pignotti Ad

(Teleborsa) - Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica che si è riunita oggi l’assemblea della società SACE per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

Nel nuovo CdA sono stati nominati nella carica di Presidente Guglielmo Picchi e in quella di Amministratore delegato Michele Pignotti.

Leopoldo Facciotti, Barbara Debra Contini, Fabio Pammolli, Silvia Tossini, Davide Bergami, Paola Noce e Cristina Sgubin sono stati nominati consiglieri di amministrazione.

Il MEF "augura buon lavoro ai nuovi componenti e ringrazia gli uscenti per quello svolto, il Presidente Filippo Giansante e l’Ad Alessandra Ricci".
