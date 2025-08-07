OPAS Banca Ifis su illimity, sell-out allo 0,61%

Banca Ifis

illimity Bank

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) volontaria totalitaria promossa dasu azioni ordinarie, risulta che oggi 7 agosto 2025 sono state presentate 10.320 richieste di adesioni alla procedura di sell-out.Pertanto dall'inizio della proceduta di obbligo d'acquisto sono state presentate complessivamente 38.540 adesioni, pari allo 0,610264% dell'offerta.La procedura di sell-out, iniziata il 28 luglio, terminerà il 29 agosto. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie illimity acquistate sul mercato nei giorni 28 e 29 agosto 2025 non potranno essere oggetto delle richieste di vendita.