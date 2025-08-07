Milano 17:35
41.393 +0,93%
Nasdaq 19:35
23.291 -0,10%
Dow Jones 19:35
43.815 -0,86%
Londra 17:35
9.101 -0,69%
Francoforte 17:35
24.193 +1,12%

OPAS Banca Ifis su illimity, sell-out allo 0,61%

Banche, Finanza
OPAS Banca Ifis su illimity, sell-out allo 0,61%
(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) volontaria totalitaria promossa da Banca Ifis su azioni ordinarie illimity Bank, risulta che oggi 7 agosto 2025 sono state presentate 10.320 richieste di adesioni alla procedura di sell-out.

Pertanto dall'inizio della proceduta di obbligo d'acquisto sono state presentate complessivamente 38.540 adesioni, pari allo 0,610264% dell'offerta.

La procedura di sell-out, iniziata il 28 luglio, terminerà il 29 agosto. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie illimity acquistate sul mercato nei giorni 28 e 29 agosto 2025 non potranno essere oggetto delle richieste di vendita.
Condividi
```