OPS MPS su Mediobanca, adesioni sfiorano lo 0,06%

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di scambio (OPS) volontaria totalitaria promossa dasulle azioni ordinarie di, risulta che oggi 7 agosto 2025 sono state presentate 3.537 richieste di adesione.Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 498.185, pari allo 0,0598% delle azioni oggetto dell'offerta (o allo 0,0586% sulle eventuali massime 849.458.551 azioni oggetto di offerta emesse a favore dei beneficiari dei Piani di Incentivazione).L'offerta è iniziata il 14 luglio 2025 e terminerà l'8 settembre 2025. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Mediobanca acquistate sul mercato nei giorni 5 e 8 settembre 2025 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.