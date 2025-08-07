Parigi: positiva la giornata per Alstom

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del Gruppo industriale francese
, con una variazione percentuale del 3,69%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Alstom
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la big delle infrastrutture
rispetto all'indice.
Lo scenario tecnico di Alstom
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 20,3 Euro con area di resistenza individuata a quota 21,07. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 19,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)