Milano 15:19
41.301 +0,71%
Nasdaq 6-ago
23.315 0,00%
Dow Jones 6-ago
44.193 +0,18%
Londra 15:19
9.102 -0,68%
Francoforte 15:19
24.318 +1,64%

Spazio, Urso: "Il Made in Italy su Marte. Confermata nostra strategia"

Economia, Spazio
Spazio, Urso: "Il Made in Italy su Marte. Confermata nostra strategia"
(Teleborsa) - "Il Made in Italy su Marte. Un risultato che conferma, ancora una volta, la nostra strategia volta a rafforzare l’industria nazionale, valorizzare il talento italiano e consolidare la presenza del nostro Paese nei grandi programmi di esplorazione spaziale". È quanto ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy e Autorità delegata alle Politiche spaziali e aerospaziali, Adolfo Urso, commentando l'utilizzo di tecnologie Made in Italy nelle missioni Starship dedicate al trasporto di carichi verso il pianeta rosso, frutto dell'accordo tra l'Agenzia Spaziale Italiana e SpaceX.
Condividi
```