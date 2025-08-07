Spazio, Urso: "Il Made in Italy su Marte. Confermata nostra strategia"

(Teleborsa) - "Il Made in Italy su Marte. Un risultato che conferma, ancora una volta, la nostra strategia volta a rafforzare l’industria nazionale, valorizzare il talento italiano e consolidare la presenza del nostro Paese nei grandi programmi di esplorazione spaziale". È quanto ha dichiarato ilcommentando l'utilizzo di tecnologie Made in Italy nellededicate al trasporto di carichi verso il pianeta rosso, frutto dell'accordo tra l'Agenzia Spaziale Italiana e SpaceX.