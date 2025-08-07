Technoprobe, utile netto consolidato sale a 34,4 milioni euro (+22%)

Technoprobe

(Teleborsa) -chiude il primo semestre dell'anno con unrispetto al primo semestre 2024.consolidati si attestano arispetto allo stesso periodo del 2024 a seguito della maggiore incidenza dei ricavi di DisTech, acquisita il 27 Maggio 2024, alla crescita della domanda relativa all’intelligenza artificiale e all’aumento dei volumi correlati alla ripresa del segmento consumer.rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.Al 30 Giugno 2025, lapresenta un valore positivo pari a 641,9 milioni: la liquidità generata dalle attività operative, pari a 69 milioni è stata compensata dagli investimenti sostenuti nel periodo pari ad 28 milioni, dall’acquisizione delle quote di minoranza in Yee Wei Inc. per circa 20 milioni ed in Innostar Service Inc. per circa 7 milioni. Infine, l’adeguamento cambi sulla liquidità esistente ha ulteriormente ridotto la posizione finanziaria netta per 29 milioni.