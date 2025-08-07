Technoprobe, utile netto consolidato sale a 34,4 milioni euro (+22%)

(Teleborsa) - Technoprobe
chiude il primo semestre dell'anno con un utile netto consolidato pari a 34,4 milioni di euro, in aumento del 22,4%
rispetto al primo semestre 2024.
I ricavi
consolidati si attestano a 325,9 milioni di euro, in aumento del 35,2%
rispetto allo stesso periodo del 2024 a seguito della maggiore incidenza dei ricavi di DisTech, acquisita il 27 Maggio 2024, alla crescita della domanda relativa all’intelligenza artificiale e all’aumento dei volumi correlati alla ripresa del segmento consumer. L’Ebitda è pari a 106,4 milioni
, in aumento del 75,2%
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Al 30 Giugno 2025, la posizione finanziaria netta
presenta un valore positivo pari a 641,9 milioni: la liquidità generata dalle attività operative, pari a 69 milioni è stata compensata dagli investimenti sostenuti nel periodo pari ad 28 milioni, dall’acquisizione delle quote di minoranza in Yee Wei Inc. per circa 20 milioni ed in Innostar Service Inc. per circa 7 milioni. Infine, l’adeguamento cambi sulla liquidità esistente ha ulteriormente ridotto la posizione finanziaria netta per 29 milioni.