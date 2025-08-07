TLC, Asstel: bene delibera AGCOM

(Teleborsa) - Con la delibera 207/25/CONS,ha concluso in favore dell’assoggettamento ad autorizzazione, secondo quanto previsto dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche, delle attività di Content Delivery Network (CDN) sul territorio nazionale per la distribuzione dei contenuti via Internet. Cosi, in una nota,ritiene che la decisione dell’Autorità vada nella giusta direzione di costruire una necessaria parità di condizioni regolamentari tra tutti gli attori dell’ecosistema digitale, ed eliminare le asimmetrie a sfavore delle imprese Tlc, in linea, anche, con gli obiettivi indicati nel Libro Bianco della Commissione Europea per lo sviluppo delle infrastrutture digitali europee. Includere le CDN nell’ambito della disciplina autorizzatoria del Codice delle Comunicazioni Elettroniche risponde a un approccio proporzionato e identifica un requisito minimo utile anche ai fini dell’ottimale applicazione, nell’ordinamento nazionale, del Digital Services Act.I Content Delivery Network provider (CDN) hPertanto, appare coerente il loro inquadramento tra gli elementi di rete e, quindi, la necessità di ricomprenderli nella disciplina del Codice delle Comunicazioni Elettroniche.Asstel ritiene che, "in attesa di comprendere gli sviluppi futuri del quadro regolamentare, legati alle proposte che la Commissione Europea formulerà con l’avvio dell’iter del Digital Networks Act, AGCOM abbia dato una prima importante indicazione all’evoluzione della normativa in direzione della rimozione delle asimmetrie regolamentari che impongono agli operatori obblighi specifici,conclude la nota.