Trump pronto a incontrare Putin e Zelensky

(Teleborsa) - Donald Trump
si è detto disponibile a incontrare sia il presidente russo Vladimir Putin che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky
. A confermarlo è la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt
, dichiarando che "i russi hanno espresso il desiderio di incontrare il presidente Trump, e il presidente è disponibile a incontrare sia Putin che Zelensky". L’annuncio conferma in parte quanto anticipato dal New York Times e arriva in un momento in cui il clima tra Mosca e Kiev sembra conoscere un leggero allentamento della tensione.
La possibilità di un incontro è stata discussa durante una telefonata tra Trump e Zelensky, a cui hanno partecipato anche il segretario generale della NATO Mark Rutte
e i leader di Gran Bretagna, Germania e Finlandia
. La chiamata è avvenuta poche ore dopo l’importante colloquio a Mosca tra l’inviato speciale della Casa Bianca Steve Witkoff e Vladimir Putin, definito da Trump stesso come "molto produttivo".
Il Cremlino ha confermato che il confronto con Witkoff è stato "utile e costruttivo"
, durante il quale sono stati inviati segnali diretti a Trump sulla questione ucraina. Secondo quanto rivelato da Bloomberg, la Russia potrebbe persino proporre agli Stati Uniti una tregua aerea come primo passo verso un cessate il fuoco
. Tuttavia, sul campo la guerra non si ferma: nella notte un raid russo ha colpito un resort a Zaporizhzhia,
causando la morte di due persone e il ferimento di altre quattordici.
Nonostante ciò, il presidente Zelensky ha espresso un cauto ottimismo
. "La Russia ora sembra essere più incline a un cessate il fuoco: la pressione sta funzionando", ha dichiarato, aggiungendo però che "la chiave è assicurarsi che non ingannino nessuno nei dettagli, né noi né gli Stati Uniti".
Secondo fonti americane, Trump avrebbe già manifestato l'intenzione di incontrare Putin la prossima settimana
e, successivamente, di tenere un incontro trilaterale con Zelensky. In un contesto internazionale estremamente delicato, i prossimi giorni potrebbero rivelarsi cruciali per capire se questi segnali si trasformeranno in un reale percorso verso la tregua o resteranno solo gesti simbolici.