Trump, quattro candidati per la presidenza Fed. Non c'è Bessent

(Teleborsa) - Dopo le dimissioni anticipate, annunciate da Adriana D. Kugler, ilha avviato la ricerca per nominare un governatore ad interim della Federal Reserve. L'annuncio arriverà "nei prossimi due o tre giorni, poi ne nominerò uno permanente", ha detto il Tycoon.La dipartita di Kugler consente all’inquilino della Casa Bianca di nominare da subito un nuovo membro e, gli addetti ai lavori, danno per scontato che il Presidente USA approfitterà per mettere un suo uomo, magari anche il futuro candidato alla guida della Fed, come da sua stessa ipotesi. "La sua partenza è stata una piacevole sorpresa", ha commentato Trump, aggiungendo che la persona scelta per sostituirla potrebbe anche diventare la sua candidata alla presidenza della banca centrale. "Prenderò una decisione prima della fine della settimana", ha detto il Presidente in una conferenza stampa.Quanto alla nomina del sostituto del presidente Fed,, “reo” secondo il Tycoon di non aver tagliato, a sufficienza, i tassi di interesse e, il cui mandato termina a maggio del prossimo anno, Trump ha detto di aver ridotto a quattro la lista dei potenziali candidati, in una intervista a "Squawk Box" della Cnbc. Fra questi ha indicato Kevin Hassett, direttore del National Economic Council, e Kevin Warsh, ex membro del Consiglio dei governatori della Federal Reserve, ma. "Amo Scott, ma vuole rimanere dove è", ha affermato Trump."I due Kevin stanno facendo bene e ho altre due persone che stanno facendo bene", ha detto Trump alla Cnbc. "Penso che sarà una di queste quattro persone".Tra gli altri candidati possibili c’è il, che nell'ultima riunione della Fed ha votato contro la decisione di mantenere invariati i tassi di interesse sostenendo la necessità di un taglio al tasso base attuale 4,25-4,5%. Il funzionario è stato nominato da Trump nel 2020, con un mandato che scade nel 2030.Un altro possibile candidato potrebbe essere, anche lei contraria alla decisione di mantenere i tassi di interesse invariati. "L’inflazione si è avvicinata considerevolmente al nostro obiettivo, escludendo gli effetti temporanei delle tariffe, e il mercato del lavoro rimane vicino alla piena occupazione. Con il rallentamento della crescita economica quest’anno e segnali di un mercato del lavoro meno dinamico, ho ritenuto opportuno iniziare a spostare gradualmente la nostra politica moderatamente restrittiva verso un’impostazione neutrale”, ha affermato Bowman, spiegando la sua posizione contraria ai tassi fermi.