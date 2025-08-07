USA, scorte ingrosso giugno crescono meno delle attese

(Teleborsa) - Crescono meno del previsto le scorte di magazzino negli Stati Uniti
. Nel mese di giugno, secondo quanto comunicato dal Bureau of Census statunitense, le scorte hanno registrato un incremento dello 0,1%
a 906,3 miliardi di dollari, contro la variazione pari a +0,2% attesa dal consensus
e dopo il -0,3% rivisto riportato nel mese precedente. Su base annua si registra un aumento dell'1,3%.
Nello stesso periodo le vendite sono salite dello 0,3%
su base mensile a 698,5 miliardi di dollari dopo il -0,4% registrato a maggio. Su anno si è registrato un aumento del 5,5%.
La ratio scorte/vendite è pari all'1,30
contro l'1,35 di un anno prima.(Foto: Photo by Adrian Sulyok on Unsplash)