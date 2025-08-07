USA, stoccaggi gas crescono meno del previsto

(Teleborsa) - Salgono meno delle attese gli stoccaggi settimanali di gas
negli USA. Secondo l'Energy Information Administration (EIA), divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli stoccaggi di gas nella settimana terminata il 1° agosto 2025
sono risultati in aumento di 7 BCF
(billion cubic feet).
Il dato si rivela inferiore al consensus (+10 BCF).
La settimana prima si era registrato un aumento di 48 BCF.
Le scorte totali si sono dunque portate a 3.130 miliardi di piedi cubici, risultando in calo del 4,2% rispetto a un anno fa (quando erano pari a 3.267) e in crescita del 5,9% rispetto alla media degli ultimi cinque anni di 2.957 BCF.