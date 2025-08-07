USA, stoccaggi gas crescono meno del previsto

(Teleborsa) - Salgono meno delle attese glinegli USA. Secondo l'Energy Information Administration (EIA), divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli stoccaggi di gas nellasono risultati in(billion cubic feet).Il dato si rivela inferiore alLa settimana prima si era registrato un aumento di 48 BCF.Le scorte totali si sono dunque portate a 3.130 miliardi di piedi cubici, risultando in calo del 4,2% rispetto a un anno fa (quando erano pari a 3.267) e in crescita del 5,9% rispetto alla media degli ultimi cinque anni di 2.957 BCF.